Sporting com triunfo suado frente ao Ouriense (0-2)

O Sporting foi mais forte em Ourém e venceu por 2-0, ainda que o domínio não tenha sido tão avassalador quanto poderia sugerir a teoria.

O Ouriense levou o nulo para a cabina, mas o Sporting reentrou forte e adiantou-se a abrir a segunda parte, com golo de Raquel Fernandes e assistência de Ana Borges. As leoas enrolaram o jogo, falharam oportunidades e não se livraram de um susto, que só não deu empate porque Flávia Fartaria atirou um penálti para trás da baliza (66’). A equipa de Susana Cova não perdoou tamanho desperdício e acabou com o suspense em cima do último apito, com Carolina Mendes a matar o jogo, servida em bandeja de ouro por Raquel Fernandes.

Foi a sétima vitória consecutiva para o Sporting e a segunda derrota seguida do Ouriense, precisamente antes do reencontro, mas em Alcochete e para a Taça de Portugal (dia 22).

As leoas partilham agora o 1º lugar com o Benfica, que entra hoje em campo para defrontar o campeão Sp. Braga (15h00).