Sporting entra a vencer em 2024 com triunfo por 10-0

A melhor forma de começar o ano pic.twitter.com/nAm04W5WDR — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) January 6, 2024

O Sporting alcançou uma vitória expressiva diante do Ouriense no primeiro jogo do ano. Com este resultado, as leoas sobem provisoriamente ao primeiro lugar, com 25 pontos, ficando a aguardar o resultado do Benfica, que joga este domingo com o Valadares.Diana Silva e Olivia Smith foram os grandes destaques da partida. A internacional portuguesa fez um poker (4’, 16’, 23’ e 90’+1) e uma assistência e a canadiana marcou um golo (26’) e fez um hat trick em assistências.Os restantes golos foram marcados por Ana Capeta (20’ e 83’), Cláudia de Neto (45’+5), Andreia Bravo (50’) e Jacynta Gala (57).