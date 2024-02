Sporting junta-se ao Benfica na final da Taça da Liga

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça da Liga feminina, onde vai defrontar o Benfica, após vencer o Racing Power, em Alcochete, por 1-0, o mesmo resultado que tinha obtido na primeira mão.Um golo de Brittany Raphino, aos 75 minutos, reforçou a vantagem que as leoas transportavam do encontro disputado no Jamor e recolocou-as na final de uma competição, onde só tinham marcado presença em 2021.





Apesar de chegar à Academia Sporting em desvantagem, o Racing Power não conseguiu evitar o ascendente inicial das verde e brancas, que dispuseram das primeiras oportunidades, mas Brittany Raphino (ao lado) e Cláudia Neto (corte de Jenna Tivnan em cima da linha) não conseguiram marcar, ambas ao nono minuto.O Racing Power cresceu a partir de meados do primeiro tempo, mas só conseguiu ameaçar em dois remates de Jenny Vetter (45'+1 e 49 minutos), antes e logo a seguir ao intervalo, sem efeitos práticos.O Sporting controlava o encontro sem grandes sobressaltos e meteu-se a salvo de quaisquer contratempos quando Fátima Pinto, após deixar para trás duas adversárias, lançou Brittany Raphino (75 minutos) na cara da guarda-redes Michaely Bihina e a avançada norte-americana não desperdiçou.O golo foi um duro golpe anímico para o Racing Power, que não mais se aproximou da baliza de Hannah Seabert, e o Sporting, mesmo sem criar grandes oportunidades, esteve sempre mais perto do segundo golo do que de consentir o empate.Assim, o Sporting vai defrontar na final da Taça da Liga o Benfica, que hoje empatou 2-2 no terreno do Valadares Gaia, depois de ter vencido por 4-1 na primeira mão.Ao intervalo: 0-01-0, Brittany Raphino, 75 minutosHannah Seabert, Ana Borges (Alícia Correia, 83'), Bruna Lourenço, Fátima Pinto, Mariana Rosa, Andreia Bravo (Brenda Pérez, 67'), Cláudia Neto, Joana Martins, Olivia Smith (Maísa Correia, 77'), Ana Capeta (Fátima Dutra, 83') e Brittany Raphino.(Suplentes: Carolina Joia, Fátima Dutra, Rita Fontemanha, Brenda Pérez, Ana Teles, Carolina Santiago, Rita Almeida, Maísa Correia e Alícia Correia).Treinadora: Mariana Cabral.Michaely Bihina, Beatriz Rodrigues (Dulce Quintana, 83'), Jenna Tivnan, Lúcia Lobato, Bárbara Azevedo, Sarah Huchet, Gerda Konst, Nerimar Infante (Inês Gonçalves, 60'), Vanessa Marques (Catarina Realista, 83'), Mercy Idoko e Jenny Vetter.(Suplentes: Íris Silva, Evy Pereira, Catarina Realista, Sinni Laaksonen, Beatriz Sebastião, Dulce Quintana, Inês Gonçalves, Mariana Campino e Érica Bispo).Treinador: João MarquesSandra Bastos (AF Aveiro)Cartão amarelo para Cláudia Neto (27'), Ana Capeta (30'), Andreia Bravo (34') e Maísa Correia (85')cerca de 200 espectadores