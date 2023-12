Sporting-Marítimo, 1-0: Bárbara Santos só cedeu perante um penálti

O Sporting assumiu a liderança à condição da Liga BPI (o Benfica só joga hoje, no reduto do Länk Vilaverdense) ao bater o Marítimo em Alcochete, num jogo em que a guarda-redes madeirense, Bárbara Santos, foi a principal figura. Cláudia Neto foi a única a batê-la e de penálti! Mesmo assim só à segunda tentativa é que as leoas festejaram, depois de o VAR ter indicado à juíza Catarina Campos que a guardiã saiu da linha de baliza no primeiro remate... que defendeu.

O Sporting controlou quase sempre o jogo, com maior iniciativa e criando mais oportunidades. Na primeira parte, já Bárbara tinha defendido o que seria um autogolo de Lara Costa (21’) e ainda outro lance de Diana Silva (41’), antes de ver Cláudia Neto disparar à trave, num lance em que a bola não entra por causa de um autêntico milagre.

A organização madeirense acabaria por cair no tal penálti, mas nem depois disso o Marítimo teve argumentos para responder. Mesmo com 3 unidades na frente, faltou arte e lucidez para criar verdadeiro perigo para Hannah Seabert, que teve um jogo tranquilo. E seria mesmo a suplente Inês Gonçalves, nos descontos, a desperdiçar boa ocasião para ampliar a vantagem.