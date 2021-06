Sporting oficializa renovação de Joana Martins

O Sporting oficializou a renovação de Joana Martins por mais uma temporada. A médio internacional portuguesa, de 20 anos, está ligada aos leões desde 2016/17 e vai agora cumprir a sexta época no clube.





"Já estou aqui há algum tempo e fiz parte da formação também no Sporting. É muito importante ver que continuam a apostar em mim. Ajudaram-me muito a evoluir e é um orgulho enorme poder continuar a crescer num clube como este", disse a jogadora, citada pelos meios oficiais dos leões.O Sporting, que já conta com uma cara nova para 2021/22 (Diana Silva, que volta depois de uma experiência no Aston Villa), já oficializou a renovação com sete jogadoras: Carolina Jóia, Bruna Lourenço, Francisca Silva, Margarida Sousa, Andreia Jacinto, Fátima Pinto e Joana Martins.