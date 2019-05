Sporting oficializa saída do treinador Nuno Cristóvão

O treinador Nuno Cristóvão deixou o comando da equipa técnica de futebol feminino do Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube de Alvalade num comunicado publicado na página oficial na Internet."A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD informa que o treinador Nuno Cristóvão termina o seu contrato profissional no final da presente temporada, concluindo assim a ligação que manteve ao clube durante três épocas", refere a nota publicada, desejando ao agora ex-técnico "os maiores sucessos pessoais e profissionais".Nuno Cristóvão sai assim após uma temporada em que a equipa leonina não conseguiu a conquista do terceiro título de campeã nacional, perdido para o Sporting de Braga, e falhou igualmente a meta da Taça de Portugal, a ser decidida esta época entre o Benfica e o Valadares Gaia.O treinador português, de 60 anos, que tinha contrato até ao final desta época e com possível opção de prorrogação por mais um ano - depois de ter renovado no ano passado na sequência do bicampeonato -, venceu ainda pelo Sporting duas taças de Portugal e uma Supertaça.