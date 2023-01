Sporting-Ouriense, 4-1: leoa tinha trunfos guardados

Após os dois desaires sofridos com o rival Benfica na Taça de Portugal e Taça da Liga, o Sporting reencontrou-se ontem com os triunfos ao golear (4-1) o Atlético Ouriense. No dia em que festejou 22 anos, Ana Teles esteve em destaque ao fazer o 1-0 e, na segunda parte, ter tido intervenção direta nos lances em que as suplentes Cláudia Neto e Diana Silva (bisou) assinaram os restantes golos.

O conjunto leonino dominou a primeira parte e, sem surpresa, adiantou-se no marcador aos 29’, quando a aniversariante Ana Teles ofereceu um presente aos adeptos ao finalizar na área, após mau alívio de uma defesa contrária. Apesar de não ter mostrado argumentos para discutir o resultado, a equipa de Ourém não se deixou afetar e repôs a igualdade, através de penálti convertido pela capitã Jéssica Pastilha (38’).

Apesar do ascendente das leoas se ter acentuado ainda mais no segundo tempo, foi preciso recorrer ao banco de suplentes para materializar o domínio, por Cláudia Neto (67’) e Diana Silva (84’ e 90’+3), que tinham entrado aos 60’.