Sporting perde com o Sp. Braga e Benfica sobe à liderança à entrada para a última jornada

O Sporting de Braga recebeu e venceu este domingo o Sporting por 2-1, com a formação leonina a sofrer a primeira derrota na Liga feminina e a perder a liderança, após o encontro da 13.ª jornada.

As bracarenses, vencedoras da última edição da competição concluída, em 2018/19, estiveram a vencer por 2-0, graças aos tentos de Diana Gomes, aos 40 minutos, e de Maya Delgadillo, aos 54', e, apesar do golo verde e branco, de Fátima Pinto, aos 57', seguraram os três pontos que lhes permitiram a subida ao terceiro lugar, com 24 pontos, mais um do que o Famalicão, conjunto que visita na 14.ª e última jornada.

Já o Sporting perdeu após nove vitórias em nove jogos para na série Sul, da fase regular, e 11 triunfos e um empate nesta fase, e 'caiu' para o segundo lugar, com 34 pontos, menos dois do que o líder Benfica, adversário que vai receber no sábado, no embate que vai decidir o título nacional.

A primeira parte decorreu lenta, com nenhuma das equipas a desfazer o 'equilíbrio de forças' a meio-campo, a não ser num cabeceamento ao lado da bracarense Rayanne, aos 16 minutos, e no lance do golo das anfitriãs, já nos cinco minutos finais.

Na sequência de um canto da direita, batido por Cindy Konig, a defesa leonina falhou a interceção e a central bracarense Diana Gomes apareceu solta junto à pequena área, limitando-se a encostar para o fundo das redes.

A treinadora verde e branca, Susana Cova, remodelou o ataque após o intervalo, com a entrada de Ana Capeta para o lugar de Carolina Mendes, mas a formação arsenalista continuou mais bem ligada na hora de construir e dilatou a vantagem aos 54, num ataque rápido com 'desenho' simples.

Isolada por Rayanne, que progrediu com espaço pelo corredor central, a ponta de lança Myra Delgadillo colocou a bola fora do alcance da guarda-redes Inês Pereira, marcando o seu terceiro golo na fase de apuramento de campeão e o nono em toda a época.

O Sporting reagiu de pronto, reduzindo a desvantagem três minutos depois, num lance em que Fátima Pinto aproveitou um alívio incompleto da defesa bracarense e o adiantamento da guarda-redes Lu Pinheiro para marcar com um 'chapéu'.

Apesar do golo das lisboetas, o figurino do jogo pouco mudou até aos 75 minutos, já que, nessa fase, o Sporting de Braga foi a equipa que pisou terrenos mais adiantados, mesmo sem criar perigo suficiente para restabelecer a vantagem de dois golos.

Mesmo desaproveitando o livre indireto de que beneficiou aos 80 minutos, por Lu Pinheiro ter agarrado a bola duas vezes seguidas, o Sporting acercou-se da área minhota nos últimos minutos, mas sem engenho para quebrar a organização defensiva contrária e criar oportunidades que lhe pudessem dar o empate.

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga - Sporting, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Diana Gomes, 40 minutos.

2-0, Maya Delgadillo, 54'.

2-1, Fátima Pinto, 57'.

Sp. Braga: Lu Pinheiro, Rayanne (Nágela, 70'), Inês Maia, Diana Gomes, Ágata Filipa, Regina (Sofia Silva, 80'), Dolores Silva, Jermaine (Laura Luís, 80'), Andreia Norton, Cindy Konig (Érica Costa, 64') e Myra Delgadillo.

(Suplentes: Leonor, Nágela, Sofia Silva, Barbosinha, Érica Costa, Ana Teles e Laura Luís).

Treinador: Miguel Santos.



Sporting: Inês Pereira, Mariana Rosa, Bruna Lourenço, Nevena Damjanovic, Alicia Correia (Neuza Besugo, 86'), Tatiana Pinto (Joana Martins, 70'), Fátima Pinto, Andreia Jacinto, Ana Borges, Raquel Fernandes (Marta Ferreira, 90'+3) e Carolina Mendes (Ana Capeta, 46').

(Suplentes: Patrícia Morais, Rita Fontemanha, Mónica Mendes, Joana Martins, Marta Ferreira, Neuza Besugo e Ana Capeta).

Treinador: Susana Cova.



Árbitro: Ana Amorim (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fátima Pinto (55') e Lu Pinheiro (62').

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.