Sporting renova com Brenda Pérez por duas épocas: «Sinto o país e o clube como minha casa»

Brenda Pérez, média espanhola de 30 anos, que entra em 2023/2024 para a terceira temporada no Sporting prolongou o seu vínculo ao clube de Alvalade até 2025."Estou muito feliz e muito entusiasmada por continuar aqui. Sendo sincera e falando com o coração, chegaram-me várias propostas durante as férias, mas sempre que pensei nelas, pensei no Sporting e o sorriso e o entusiasmo mantiveram-se", afiançou Brenda Pérez aos órgãos leoninos, justificando: "Continuo entusiasmada por poder continuar nesta grande instituição, por continuar a vestir esta camisola, por querer jogar na Champions League com o Sporting e por ver que o projecto sofreu melhorias e que há entusiasmo com o futebol feminino"."Para mim, o mais importante na vida é ser feliz e para isso é preciso sentir-me empolgada com aquilo que se faz. Eu aqui sinto-me entusiasmada, muito feliz e realizada. Por isso, decidi ficar", acrescentou, assegurando: "Sinto o país e o clube como minha casa. Todas as pessoas gostam de mim, desde quem aqui trabalha aos adeptos, e eu também gosto muito de todos. Sinto-me muito bem aqui e também valorizei isso na minha decisão".À chegada ao Sporting, em 2021/2022, venceu dois troféus, que a marcaram: a Supertaça e a Taça de Portugal. "É especial estar aqui e partilhar este balneário. Temos um grupo muito bom. Vinha de um momento menos bom e o Sporting confiou e apostou em mim, dando-me a oportunidade de voltar a ser eu próprio e consegui marcar logo nesse jogo, que era o primeiro. Emocionalmente, foi uma conquista muito significativa para mim", reconheceu.Brenda Pérez apontou a mais títulos e a novas metas no Sporting: "Este vai ser o primeiro ano em que as duas primeiras equipas do campeonato irão à Champions e sabemos que o segundo já nos dará isso, mas queremos o primeiro. Queremos voltar a ganhar e queremos mesmo ganhar tudo. Sabemos que o ano passado não foi bom, mas o clube mudou muitas coisas e está a fazer para que assim seja".A centrocampista adiantou ainda: "Quanto a objetivos individuais, tenho vários porque acredito que é isso que nos faz crescer e melhorar. Na época passada, estive lesionada durante algum tempo e mesmo assim consegui fazer a minha melhor temporada na primeira divisão, só não consegui chegar aos 15 golos que queria ter feito, mas, apesar de tudo, correu bem e por isso este ano quero mais e ainda mais do que 15 golos."A rematar, a espanhola deixou um apelo aos adeptos: "Da mesma maneira que nós acreditamos, acreditem também. Gostava muito que voltassem a acreditar em nós e que voltássemos a ganhar juntos. Todos sabemos e estamos conscientes. que a última época não foi boa, mas as coisas mudaram. Eu, que estou cá dentro, acredito. Acreditem e estejam connosco todos os dias porque nós precisamos de apoio."