Sporting terá equipa feminina na SAD

O Sporting vai proceder a mudanças de peso na estrutura do futebol feminino, que passará a estar integrado no departamento do futebol profissional, ao abrigo da SAD. No âmbito desta reestruturação, Margarida Batlle Y Font passa a ser a nova coordenadora do futebol feminino do Sporting. Formada em Direito e pós-graduada em Direito do Desporto, Margarida Batlle y Font já se encontrava na estrutura leonina, enquanto advogada do Departamento Jurídico, desde 2018, integrando o projeto nas últimas épocas e acompanhando o seu crescimento dentro e fora das quatro linhas.