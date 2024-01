Sporting vai “começar do zero”

Após três semanas sem competição, o Sporting enfrenta hoje o Ouriense para o campeonato. O final de 2023 ficou marcado pela melhor série das leoas esta época, com dez jogos seguidos sem perder (oito vitórias) e Mariana Cabral quer dar continuidade a este ciclo no novo ano, embora deixe uma ressalva. "Começa tudo do zero, estivemos muito tempo paradas, sem treinar e sem jogos oficiais e, portanto, o nosso trabalho agora é voltar ao ritmo, pôr toda a gente no mesmo nível, sabendo que temos não só um jogo, mas três jogos de uma assentada numa semana. É importante estarmos rapidamente a um nível que nos permita dar resposta a estes jogos e a duas competições diferentes na mesma semana", sustentou a treinadora leonina, em referência ao confronto com o Racing Power (dia 10), para a Taça da Liga, seguindo-se o Damaiense (14), de novo para a Liga BPI.

O Benfica joga amanhã o primeiro de dois duelos com o Valadares Gaia (o segundo será, dia 10, na Taça da Liga), adversário que mereceu elogios de Filipa Patão. "É uma equipa competitiva, agressiva, que sabe pressionar e defender-se bem. Na transição ofensiva é muito competente", destacou a treinadora.