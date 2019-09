Sporting vence Sp. Braga na estreia da Liga de futebol feminino

O Sporting entrou esta segunda-feira da melhor forma na 1.ª Liga de futebol feminino, ao bater o Sp. Braga por 2-1, em Alcochete, numa partida em que as leoas operaram a reviravolta no último quarto de hora.Uchendu inaugurou o marcador para as bracarenses logo aos 2 minutos, mas os golos de Diana Silva (75) e Nevena Damjanovic (79) permitiram ao Sporting entrar com o 'pé direito' no campeonato de 2019/20 e somar os primeiros três pontos.As bracarenses chegaram à vantagem quando ainda nenhuma equipa o havia justificado, aproveitando a velocidade e o oportunismo de Uchendu para inaugurar o marcador logo aos 2 minutos.As minhotas estavam mais confortáveis na partida e dominavam as operações, especialmente após o intervalo, com a avançada nigeriana a colocar à prova a guarda-redes Patrícia Morais num 'tiro' na pequena área (47) e a acertar na trave um remate de meia distância (58).Mas o Sporting, que até ao quarto de hora final só teve uma oportunidade flagrante, com Carolina Mendes a atirar por cima (06), igualou a partida aos 75 minutos, por Diana Silva, solicitada na profundidade pela norte-americana Carlyn Baldwin.A equipa 'leonina' galvanizou-se com o empate e, pouco depois, a defesa central Nevena Damjanovic operou a reviravolta ao cobrar de forma irrepreensível um livre direto em zona frontal, decorria o minuto 79.O Sp. Braga não conseguiu recuperar do golpe anímico e o Sporting podia ter ampliado por Hannah Wilkinson (88), enquanto as bracarenses só nos descontos (90+1) voltaram a criar perigo num remate por cima de Francisca Cardoso.Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.Ao intervalo: 0-1.0-1, Uchendu, 02 minutos.1-1, Diana Silva, 75.1-2, Nevena Damjanovic, 79.- Sporting: Patrícia Morais, Ana Borges (Carlyn Baldwin, 20), Carole Costa, Nevena Damjanovic, Joana Marchão, Tatiana Pinto, Rita Fontemanha, Fátima Pinto, Diana Silva, Raquel Fernandes (Ana Capeta, 59) e Carolina Mendes (Hannah Wilkinson, 59).(Suplentes: Inês Pereira, Carlyn Baldwin, Mariana de Azevedo, Ana Capeta, Joana Martins, Neuza Besugo e Hannah Wilkinson).Treinadora: Susana Cova.- Sporting de Braga: Rute Costa, Pratt, Inês Maia, Diana Gomes (Machia, 88), Ágata Filipa, Denali Murnan, Dolores Silva, Regina Pereira (Laura Luís, 72), Vanessa Marques (Sara Brasil, 88), Keane e Uchendu (Francisca Cardoso, 65).(Suplentes: Houriban, Babi, Lau Machado, Laura Luís, Francisca Cardoso, Sara Brasil e Machia).Treinador: Miguel Santos.Árbitra: Catarina Campos (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dolores Silva (26), Tatiana Pinto (38) e Regina Pereira (51).Assistência: cerca de 400 espetadores.