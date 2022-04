Sub-19 portuguesas perdem com Holanda na qualificação para o Europeu

A seleção portuguesa sub-19 feminina perdeu esta quarta-feira com a Holanda por 2-0, na fase de qualificação para o Europeu, em junho e julho de 2022, e deixou de depender apenas de si para se apurar.

Os golos de Ziva Henry, aos 38 minutos, e de Dieke van Straten, aos 90+3 minutos, decidiram o encontro da primeira jornada do grupo 6 realizado na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, no âmbito da Ronda 2 de qualificação, e deixaram a equipa das 'quinas' no terceiro lugar, atrás das neerlandesas, segundas, e de Espanha, primeira, com três pontos, após a goleada de hoje à Roménia, por 9-0.

Portugal defronta a seleção espanhola no sábado, a partir das 16 horas, no complexo desportivo de Fão (concelho de Esposende), estando numa posição difícil para conseguir o primeiro lugar, o único que garante o acesso à prova que vai decorrer na República Checa

Apesar de a bola ter circulado mais nas zonas intermédias, as jogadoras da Holanda revelaram-se mais organizadas e aproximaram-se por mais vezes da baliza portuguesa, à exceção do último quarto de hora.

A formação às ordens do selecionador José Paisana aproximou-se por uma vez do golo na primeira parte, num lance individual de Maria Alagoa que culminou num remate intercetado pela central Senna Koeleman, aos 34 minutos, mas o conjunto neerlandês atacou mais e marcou aos 38.

Ziva Henry apareceu isolada como consequência de uma perda de bola da defesa Maria Miller, no arranque da construção ofensiva, e colocou a bola fora do alcance da guarda-redes Deolinda Cota-Yarde, com um toque rasteiro.

Um dos principais 'dínamos' ofensivos neerlandeses na primeira metade, Danique Noordman, obrigou a guardiã lusa a uma defesa difícil aos 43 minutos, antes de a seleção neerlandesa reforçar o domínio na segunda metade do embate.

A partir das várias combinações em redor da área portuguesa, Zera Hulswit, em remate cruzado, aos 62 minutos, e Ziva Henry, numa bola em arco, aos 73, testaram a atenção de Deolinda Cota-Yarde, antes da reação da equipa das 'quinas' surgir no último quarto de hora, mas sem frutos.

Após ter substituído Maria Negrão aos 74 minutos, Beatriz Nogueira protagonizou, aos 75, o lance mais perigoso da equipa das 'quinas', num remate ao lado do poste esquerdo.

As neerlandesas aproveitaram o espaço concedido pelas portuguesas para sentenciarem o jogo nos descontos, num remate bem colocado de Dieke van Straten, a meia altura.

Jogo na Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga.

Portugal-Holanda, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ziva Henry, 38 minutos.

0-2, Dieke van Straten, 90+3.

Equipas:

- Portugal: Deolinda Cota-Yarde, Nelly Rodrigues, Joana Prazeres, Maria Miller, Joana Silva (Matilde Silva, 46), Maria Alagoa, Leonor Alves (Joana Caiado, 68), Beatriz Cunha Almeida, Maria Leonor (Ana Assucena, 86), Maria Negrão (Beatriz Nogueira, 74) e Margarida Caniço (Helena Ribeiro Theriez, 68).

(Suplentes: Catarina Potra, Filipa Bandeira, Matilde Silva, Ana Cruz, Ana Assucena, Helena Ribeiro Theriez, Beatriz Nogueira, Filipa Alves Nogueira e Joana Caiado).

Treinador: José Paisana.

- Holanda: Femke Liefting, Nina Nijstad, Fenna Meijer, Senna Koeleman, Jeva Walk, Rosa van Gool, Jet van der Veen, Danique Noordman, Zera Hulswit (Dieke van Straten, 81), Ziva Henry e Fleur Stoit (Charlotte Hulst, 57).

(Suplentes: Dionne van der Wal, Charlotte Hulst, Ana Meijerink, Janneke Verheijen, Lena Mahieu, Jill van den Ende, Dieke van Straten, Tess van Bentem e Nayomi Buikema).

Treinador: Roos Kwakkenbos.

Árbitro: Maria Marotta (Itália).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Matilde Silva (66).

Assistência: 202 espetadores.