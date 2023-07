Supertaça de futebol feminino agendada para setembro em Aveiro

O Estádio Municipal de Aveiro vai receber a final da Supertaça de futebol feminino, bem como o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, no dia 13 de setembro, revelou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Quanto às meias-finais, o Benfica-Sp. Braga tem lugar em 2 de setembro, no Benfica Campus, enquanto o Famalicão-Sporting está marcado para 3 de setembro, no Campo n.º 2 do Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão.

"Aveiro recebe de braços abertos e com muito entusiasmo mais uma grande festa do futebol feminino. Queremos dar ainda mais cor e envolvência a este momento mágico que estamos a viver na modalidade e estão todas as condições reunidas para uma grande final", realçou o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Neves Coelho, em declarações reproduzidas no sítio do organismo liderado por Fernando Gomes.

Também o presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, se mostrou satisfeito por receber a final da prova feminina, sublinhando que é com "muito gosto" que a Câmara Municipal de Aveiro recebe no estádio Municipal de Aveiro a competição, ainda mais num momento em que o futebol feminino continua a ganhar adeptos em Portugal e em todo o mundo.

"Para nós é um privilégio dar vida ao nosso Estádio e obviamente que faz parte dos nossos planos, nestas parcerias com instituições tão importantes, quanto é, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), desenvolvermos espetáculos desportivos da maior relevância no panorama desportivo nacional", rematou o responsável.

Aveiro faz a 'dobradinha', uma vez que o campeão Benfica e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, também se defrontam no Estádio Municipal de Aveiro na Supertaça Cândido de Oliveira, em 9 de agosto.