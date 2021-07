Supertaça entre Benfica e Sporting gera indignação no... Sp. Braga

A Supertaça de futebol feminino vai disputar-se a 28 de agosto, entre Benfica e Sporting. Algo que está a indignar o... Sp. Braga. As águias foram as campeãs nacionais e a leoas terminaram a Liga BPI em 2.° lugar.





De acordo com reunião da FPF em maio passado, a não realização da Taça de Portugal faria com que passasse a ser a vice-campeã nacional a enfrentar a campeã na Supertaça e é precisamente isto que está a indignar o Sp. Braga, detentor da Taça de 2019/20."Critério? Uma gritante falta de respeito, isso sim, tanto pela instituição centenária que é o SC Braga, como por todos os seus sócios e adeptos. O SC Braga é o legítimo vencedor da Taça de Portugal feminina em 2019/20, tendo batido o Benfica por 3-1", começou por escrever Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, no Twitter."Não se tendo realizado esta competição em 20/21 por força da pandemia, seria de elementar justiça (e básico senso comum) que a vaga na Supertaça fosse entregue ao detentor do troféu. Mas a FPF fez o impensável: 1º e 2º classificado da Liga vão disputar esta prova em 21/22", continuou."Um jogo entre duas equipas de Lisboa, no Restelo e com transmissão no Canal 11. Cómodo, mediático qb e bom para satisfazer dois dos três do costume. Permitam-me o desabafo: estamos a assistir a uma tentativa de centralismo a fazer lembrar tempos que não deveríamos esquecer", concluiu.