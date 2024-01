Surpresa na Liga BPI: Sporting e Benfica tropeçam e permitem aproximação do Sp. Braga

O Sporting empatou este domingo com o Damaiense (1-1) e falhou a oportunidade de assumir a liderança da Liga BPI, depois de, poucas horas antes, o Benfica ter cedido pontos com o Racing Power (1-1). Com estes resultados, as águias continuam isoladas no 1.º lugar, com 28 pontos, e as leoas permanecem no segundo posto, com menos 2 pontos, ao passo que o Sp. Braga fica agora a 3.No jogo do Sporting, a internacional canadiana Olivia Smith inaugurou o marcador à meia hora de jogo. Na segunda parte, o Damaiense chegou ao golo da igualdade por intermédio de Beatriz Cameirão (74’). A formação orientada por Mariana Cabral dispôs de uma grande oportunidade para chegar à vitória, mas Cláudia Neto (90’) não conseguiu converter um penálti.Já no encontro entre Benfica e Racing Power, em cima do intervalo, Vanessa Marques (44’), contratada neste mercado de inverno ao Famalicão, inaugurou o marcador para equipa da margem sul. O Benfica chegou ao empate por intermédio de Andreia Norton (82’) quando o jogo se encaminhava para os instantes finais e selou o resultado em 2-0.No outro jogo do dia, Vilaverdense e Ouriense (1-1) também empataram.