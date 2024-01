Surpresa na Liga BPI: Sporting empata com o último classificado

O Sporting não foi além de um empate no jogo deste sábado com o Länk Vilaverdense (0-0), em duelo da 12.ª jornada da Liga BPI. Com este resultado, as leoas atrasam-se na luta pelo primeiro lugar e podem ser ultrapassadas pelo Sp. Braga, que amanhã defronta o Torreense.Recorde-se que o Länk Vilaverdense é último classificado e que ainda não conhece o sabor da vitória esta época.