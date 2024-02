Surpresa na Liga BPI: Sporting perde no terreno do Racing Power e atrasa-se na luta pela liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi surpreendido este domingo pelo Racing Power no Estádio do Jamor, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga BPI, e atrasou-se na luta pela liderança, que pertence ao Benfica.Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da margem sul chegou à vantagem aos 54 minutos por intermédio da norte-americana Jenny Vetter.Com este resultado, as leoas têm 30 pontos, menos 7 que o líder Benfica, que goleou o Ouriense (6-1).