Svava Gudmundsdóttir deixa Benfica

O Benfica decidiu terminar o empréstimo da avançada islandesa Svava Gudmundsdóttir no fim deste mês. A jogadora de 28 anos e 1,75 metros de altura voltou assim ao clube de origem, as norte-americanas do Gotham FC.Svava realizou apenas 2 jogos pelas encarnadas nesta meia época, sem registo de golos nem assistências. Fez 26 minutos na Liga BPI e 58 na Taça da Liga.Numa nota emitida no seu site, o Benfica agradeceu o profissionalismo da internacional pela Islândia, endereçando-lhe votos de felicidades no seu percurso.