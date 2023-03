Taça da Liga feminina vai premiar a melhor guarda-redes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira que a final da Taça da Liga feminina, que se disputa às 15 horas de sábado, dia 1, no Estádio Municipal de Aveiro, entre Sp. Braga e Benfica, terá mais um prémio, a distinguir a melhor guarda-redes.Este galardão junta-se ao de Melhor Jogadora/BPI e Fair-Play/Val Hala, sendo mais um prémio do jogo que define do troféu que foi apenas conquistado pelas duas equipas finalistas: o Benfica em 2019/20 e 2020/21 e o Sp. Braga na época passada.Patrícia Morais, guardiã das guerreiras, e Rute Costa, das encarnadas, ambas regularmente chamadas por Francisco Neto à Seleção Nacional, devem ser as eleitas para discutir entre si o prémio.Os bilhetes para a quarta final da Taça da Liga já se encontram à venda, custam um euro e a receita reverte para a Cáritas Diocesana de Aveiro, instituição de solidariedade social.