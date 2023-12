Tem 14 anos e joga nos sub-19: Eliana Almeida assina contrato de formação com o Sporting

Eliana Almeida, futebolista de 14 anos que atua pelas sub-19 do Sporting, assinou um contrato de formação com os leões. Aos órgãos de comunicação do clube de Alvalade, a jovem defesa não escondeu a felicidade pela confiança que tem sido depositada em si."É o Sporting a apostar no meu trabalho e tenho algum mérito por estar aqui a assinar. Esforcei-me muito, trabalhei e acreditei que ia chegar aqui", disse Eliana Almeida, que é também internacional sub-15 pela seleção portuguesa, revelando depois quem é o seu maior ídolo no futebol. "O Cristiano Ronaldo, porque trabalhou muito, teve problemas fora do futebol e conseguiu chegar onde está por mérito dele."