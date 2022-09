Torreense apresenta equipamento exclusivo para a equipa feminina

O Torreense inovou e apresentou um equipamento exclusivo para a equipa de futebol feminino que milita na Liga BPI. O grená dá lugar ao azul e o rosa aparece a substituir o branco da camisola principal.A cara deste projeto é Neusa Besugo que... não sabia. A avançada foi surpreendida enquanto participava no podcast do clube - Entre Linhas - e foi a primeira jogadora a ver a camisola. Vestiu-a em plena emissão e aprovou a nova pele do emblema do Oeste."É muito bom! De 0 a 10 é um 9, só porque eu adoro o nosso equipamento branco. Mas este é lindo!", atirou Neuza, de 23 anos.O Torreense estreia este equipamento especial já nesta jornada, na receção ao Länk Vilaverdense, marcada para as 15 horas deste domingo. De recordar que as azuis e grenás entraram a ganhar nesta edição da Liga BPI com um triunfo por 2-0 frente ao Clube Albergaria, sendo que Neuza Besugo marcou um dos golos.