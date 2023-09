Torreense-Benfica, 1-3: tricampeãs arrancam a vencer

Quatro dias após ter conquistado a Supertaça, o Benfica iniciou a defesa do tricampeonato na Liga BPI com um triunfo por 3-1 na visita ao Torreense. O primeiro sinal de perigo até pertenceu à equipa da casa, numa arrancada de Maria Ferreira (2’) pela ala esquerda, mas, pressionada por uma defesa, atirou frouxo e à figura de Pauels. Responderam de imediato as encarnadas, com Lúcia Alves (5’) a obrigar a guardiã Janny Belém a defesa apertada com os pés.

Estavam lançados os dados para uma 1ª parte emotiva e as águias, mais eficazes, foram a vencer para o intervalo por 2-1, com golos de Lúcia Alves (17’) e Carole Costa (44’), sendo que Lara Pintassilgo reduziu de penálti (45’+4). Na 2ª parte, o Benfica foi sempre mais perigoso e Marie Alidou (90’) sentenciou o triunfo encarnado ao cair do pano.

Muito público e homenagem

O Estádio Manuel Marques registou grande ambiente com 1.314 espectadores nas bancadas, número superior ao dos dois jogos do Torreense na 2ª Liga até agora nesta época: 979 e 974. Antes do apito inicial, a SAD torreense homenageou as jogadoras do Benfica que estiveram presentes no último Mundial, com o presidente Bruno Vitorino a entregar ramos de flores às internacionais, entre elas Kika Nazareth, que ontem cumpriu o 100º jogo oficial pela equipa principal das águias.