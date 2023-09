Torreense-Benfica da Liga BPI supera assistência dos jogos do Torreense em casa para a Liga Sabseg

O Torreense-Benfica (1-3) da Liga BPI, realizado este domingo no Estádio Manuel Marques (Torres Vedras), registou uma assistência de 1.314 pessoas.Esse número é superior à lotação dos jogos do Torreense em casa na Liga Sabseg. Os dois encontros que a equipa masculina do Torreense realizou na qualidade de visitado no mesmo estádio, para a 2.ª Liga, tiveram 979 e 974 espectadores respetivamente.