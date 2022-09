Treinador acusado de assédio sexual: Rio Ave reage e diz que a "pedido das atletas, o assunto não teve seguimento"

O Rio Ave reagiu em comunicado sobre as acusações de assédio sexual de que é alvo o treinador Miguel Afonso que orientou a equipa de futebol feminino sénior clube na época 2020/2021."No final dessa época desportiva, teve o Rio Ave FC conhecimento de alguns comentários circunstanciais relatados por atletas, relativamente a alegadas abordagens despropositadas do treinador. Confrontado com o assunto, o técnico negou tais situações e, a pedido das atletas, o assunto não teve seguimento", pode ler-se.O clube prossegue: "Ao longo da temporada, que seja do nosso conhecimento, não foi realizada qualquer queixa formal e oficial de nenhuma atleta junto das autoridades".O Rio Ave explica que entendeu que o treinador não devia continuar porque "a gestão de grupo e as metodologias não eram consensuais e adequadas".Tendo o Rio Ave Futebol Clube tido conhecimento da notícia hoje publicada na edição do jornal Público, cumpre esclarecer o seguinte:O treinador Miguel Afonso orientou a equipa de futebol feminino sénior do Rio Ave FC na época 2020/2021;No final dessa época desportiva, teve o Rio Ave FC conhecimento de alguns comentários circunstanciais relatados por atletas, relativamente a alegadas abordagens despropositadas do treinador. Confrontado com o assunto, o técnico negou tais situações e, a pedido das atletas, o assunto não teve seguimento;Ao longo da temporada, que seja do nosso conhecimento, não foi realizada qualquer queixa formal e oficial de nenhuma atleta junto das autoridades;Pese embora o rendimento positivo da equipa nessa época desportiva, entendeu o Rio Ave FC que a gestão de grupo e as metodologias não eram consensuais e adequadas, não estando reunidas as condições para a continuidade do técnico, pelo que encerrou aí a ligação com o mesmo.Além disso, importa ainda sublinhar que o Rio Ave Futebol Clube sempre foi intransigente com determinados valores, dos quais não abdica, como a igualdade de géneros e de tratamento, respeito, cidadania e ética profissional e humana, não se revendo em nenhuma situação que alegadamente se enquadra no tema tratado pela notícia.O Rio Ave Futebol Clube estará sempre completamente disponível e colaborante com os organismos competentes para o total e cabal apuramento da verdade.