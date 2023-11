Treinador do Benfica que abalroou jogadora do Sp. Braga suspenso por 45 dias

O incidente que envolveu Hugo Figueiredo e Aline Lima na Supertaça feminina, em setembro, termina em suspensão de 45 dias para o treinador de guarda-redes do Benfica. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu ainda punir o técnico com uma multa de 714 euros, depois de este ter abalroado a guardiã suplente das minhotas, que se dirigia para a zona de aquecimento.Quando se preparava para fazer alguns exercícios, durante a segunda parte do duelo, a brasileira foi surpreendida por Hugo, que se colocou à sua frente, e acabou por cair junto ao banco de suplentes. Os dirigentes das águias pediram desculpa pelo incidente no próprio dia e fonte oficial do Benfica garantiu que "o clube da Luz não se revê neste tipo de atitudes que podem dar a entender qualquer tipo de comportamento antidesportivo".