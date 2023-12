Treinador do Freamunde e a receção ao Benfica: «Trouxe-nos muita visibilidade»

O treinador da equipa de futebol feminino do Freamunde, Diogo Moreira, pode ter visto a sua equipa ser derrotada pelo Benfica por números expressivos () na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas mostrou-se satisfeito com o que as suas jogadoras mostraram em campo."Este jogo trouxe-nos muita visibilidade. Tivemos a bancada completamente cheia. Isso é muito bom para nós, receber bem aqui em Freamunde. Espero que continue assim. Em relação ao jogo em si, as nossas meninas estiveram muito bem. Fizeram tudo aquilo que lhes foi pedido. Era um adversário com outras dinâmicas e voos, muito difícil e mesmo assim lutaram e cumpriram aquilo que a equipa técnica lhes pediu", disse o técnico de 27 anos, antes de concluir: "O que era importante aqui é que desfrutassem e que dessem o máximo. Todos os jogos, quaisquer que sejam, são uma aprendizagem. Um jogo desta dimensão seria sempre vantajoso aproveitar. Tirámos bastantes ideias e vamos seguir com o foco para o campeonato."