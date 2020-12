Treinadora do Chelsea surpreendida com 5-0 ao Benfica: «Se me dissessem antes do jogo, aceitaria de certeza»

Naturalmente satisfeita pela vitória clara do Chelsea no Seixal sobre o Benfica, que deixou as londrinas a um passo da próxima ronda da Liga dos Campeões feminina, a técnica Emma Hayes lembrou as diferenças entre as duas equipas, especialmente na duração do projeto e assumiu que teria assinado por baixo caso antes da partida lhe dissessem que iria vencer por 5-0.





"A qualidade dos golos que marcámos mostra que temos jogadoras que são capazes coletivamente de produzir bons momentos e golos. A capacidade na fase final do terreno é provavelmente a grande diferença entre as duas equipas. Disse à imprensa britânica que o Benfica tem dois anos neste caminho, nós temos nove. Não sei se ao fim de dois anos do nosso projeto conseguiríamos esta diferença. Agora a diferença é menor, equipas como o Benfica são bem organizadas, mas ainda estão a evoluir nesta competição. Ainda assim, estou surpreendida, se me dissessem antes do início do jogo que ganhava 5-0, eu aceitaria de certeza", disse.