Treinadora do Sporting suspensa por 8 dias: falha dérbi com o Benfica

Mariana Cabral foi suspensa por 8 dias e multada em 11 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência da expulsão no recente dérbi diante do Benfica , da Taça de Portugal feminina. O castigo aplicado pelo CD da FPF, por "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos", começa já a contar e fará com que a treinadora falhe o dérbi de quarta-feira, novamente diante dos encarnados, mas para as meias-finais da Taça da Liga.