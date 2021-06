Treinadora Susana Cova de saída do Sporting

O Sporting informou esta terça-feira que Susana Cova já não é mais a treinadora da equipa principal de futebol feminino do clube leonino, cargo que desempenhou nas duas últimas temporadas.





"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que terminou a ligação profissional que mantinha com Susana Cova, treinadora da equipa principal feminina de futebol", pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais do clube.Esta temporada, a formação leonina esteve muito perto da conquista do título nacional, mas acabou por perdê-lo para o Benfica na última jornada da prova, com uma derrota por 0-3 frente às águias, no Estádio José Alvalade. Também esta época, o Sporting chegou à final da Taça da Liga, título que voltou a perder para o Benfica.