Triunfo confortável deixa Benfica em vantagem na Taça da Liga feminina

O Benfica venceu esta quarta-feira confortavelmente o Valadares Gaia por 4-1, em encontro da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, no Seixal, e colocou-se em vantagem para a segunda mão, prevista para fevereiro.

Com golos de Andrea Falcón (8 minutos), Lúcia Alves (48'), Nycole Raysla (53') e Marie Alidou (83'), as encarnadas deram um passo decisivo rumo à final da competição, apesar de Malu Schmidt (90) ainda ter reduzido ao cair do pano, e terminaram a gerir o desgaste para um mês sobrecarregado, em que ainda têm mais cinco encontros para disputar.

As detentoras do troféu entraram praticamente a vencer com o golo de Andrea Falcón (8'), assistida por Andreia Faria, mas não criaram mais situações flagrantes até ao intervalo, com exceção de um golo anulado a Jéssica Silva (16'), por fora de jogo.

Na segunda parte, a equipa orientada por Filipa Patão entrou disposta a resolver o encontro cedo e chegou ao 3-0 em apenas oito minutos, com golos de Lúcia Alves (48'), a concluir uma boa combinação com Nycole Raysla, e desta a aproveitar um erro da guarda-redes Erin Seppin (53') num pontapé de canto.

Numa das raras aproximações do Valadares Gaia à baliza encarnada, Malu Schmidt (77') desperdiçou clamorosamente uma situação de superioridade numérica na grande área, pouco antes de Marie Alidou (83'), assistida por Anna Gasper, ampliar para 4-0 e de Schmidt (90') se redimir ao assinar o golo de honra das visitantes, na recarga a uma defesa incompleta de Lena Pauels.

Nessa altura, já há muito que a treinadora Filipa Patão tinha esgotado as substituições para gerir a utilização de metade da equipa tendo em vista o calendário sobrecarregado que o Benfica enfrenta até ao fim do mês.

As encarnadas fizeram o primeiro jogo deste ano, também frente ao Valadares Gaia, no domingo, para a I Liga, e ainda vão defrontar o Racing Power (dia 14) e o Torreense (28) para o campeonato, o Famalicão (21) para a Taça de Portugal, e o Rosengard (25) e o FC Barcelona (31) para a Liga dos Campeões.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica -- Valadares Gaia, 4-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadoras:



1-0, Andrea Falcón, 8'

2-0, Lúcia Alves, 48'

3-0, Nycole Raysla, 53'

4-0, Marie Alidou, 83'

4-1, Malu Schmidt, 90'

Equipas:

- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Ana Seiça, Christy Ucheibe, Lúcia Alves (Lara Martins, 64), Anna Gasper, Andreia Faria (Sílvia Rebelo, 73), Andreia Norton (Amélia Silva, 73), Nycole Raysla (Marie Alidou, 54), Andrea Falcón e Jéssica Silva (Marta Cintra, 64).

(Suplentes: Rute Costa, Marie Alidou, Sílvia Rebelo, Paige Almendaríz, Marta Cintra, Lara Martins, Amélia Silva, Laís Araújo e Beatriz Nogueira).

Treinadora: Filipa Patão.

- Valadares Gaia: Erin Seppi, Sydney Parker, Shelby High, Mégane Sauve, Ema Gonçalves (Inês Queiroga, 59), Maria Baleia (Mafalda Barbóz, 59), Angeline da Costa (Inês Freitas, 87), Barbosinha (Marthe Enlid, 77), Erica Meg, Cristina Ferreira (Cris Vieira, 59) e Malu Schmidt.

(Suplentes: Carol Alves, Marthe Enlid, Inês Freitas, Rita Machado, Rita Dias, Inês Queiroga, Cris Vieira, Mafalda Barbóz e Opal Curless).

Treinador: Zé Nando.

Árbitra: Cristina Amaral (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ema Gonçalves (18) e Andreia Norton (23).

Assistência: cerca de 150 espetadores