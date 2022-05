Valéria campeã pelo Benfica: «É um momento único e muito especial na minha carreira»

A avançada brasileira Valéria, um dos reforços do Benfica para esta época, não esconde a enorme felicidade por ter-se sagrado campeã nacional pelas águias."Ainda estou num sonho, ainda não acordei para a realidade. Têm sido dias incríveis e ainda há muita adrenalina. Estou muito feliz por viver tudo isto. Vim para cá para ajudar e ganhar, por isso só tenho de agradecer a todos. É um momento único e muito especial na minha carreira", assumiu a jogadora de 23 anos, esta tarde, numa sessão de autógrafos que juntou todo o plantel das águias na loja oficial do clube no Estádio da Luz.Lançada na 2ª parte do jogo que decidiu o título - vitória no dérbi (3-1) sobre o Sporting no último domingo - e quando as águias já venciam por 2-0, Valéria diz que o importante é poder ajudar a equipa. "Foi de arrepiar. Um sentimento de gratidão e felicidade por entrar e poder ajudar. Estava no banco mas a torcer sempre a cada remate e a cada golo. Temos de trabalhar juntas para continuar a ganhar títulos. Cada uma a torcer pela companheiras que estão em campo", explicou, prometendo dar mais alegrias aos adeptos: "O apoio deles foi foi muito importante para o título e sentimos mais vontade de correr. Ver a felicidade no rosto deles não tem preço."A canarinha garante que já está perfeitamente ambientada ao clube e acredita que o futuro só poderá melhorar. "Quando cheguei já me sentia em casa. O Benfica é um dos maiores clubes do Mundo. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes. Cheguei e fui muito bem acolhida por todos, quero continuar a dar alegrias. O Benfica é a minha casa e no Benfica conheci realmente quem é a Valéria. Quero ficar aqui e ser Benfica. O futebol feminino do clube tem tudo para crescer mais. Já estamos num nível muito bom e onde qualquer atleta quer viver o que estamos a viver. O que vivemos no domingo foi surreal, mas vamos ter mais coisas no futuro, tenho a certeza", concluiu.