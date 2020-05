Varzim aposta no futebol feminino

A direção do Varzim acaba de adquirir os direitos do Centro Social Bonitos de Amorim, no que diz respeito ao Futebol Feminino. Assim, depois de três décadas após a extinção desta modalidade no clube poveiro, o futebol feminino passa a ser um novo projeto para a direção liderada por Edgar Pinho. A apresentação foi feita na manhã deste sábado, em pleno relvado do Estádio do Varzim, que não vai ser o placo dos trabalhos e jogos da equipa que manterá a sua atividade no Campo das Cardosas, da freguesia poveira de Amorim.

O nome do Varzim vai vigorar no futebol feminino português, em substituição do Amorim. Quanto ao escalão que vai participar, fica a aguardar pelas alterações anunciadas superiormente. Recorde-se que o Amorim classificou-se no 3.º lugar da série B do Campeonato Nacional da II Divisão, nessa altura com direito a voltar a disputar essa prova na próxima época, mas tudo depende das novas alterações.

No dia da apresentação oficial da nova modalidade no Varzim o presidente apresentou também a equipa técnica liderada por Roger Pinheiro, além das capitãs e da entidade patrocinadora.