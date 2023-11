Vereador da Câmara de Cascais elogia "heroínas" do futebol: «Eliminaram duas letras à palavra impossível»

Francisco Kreye, vereador da Câmara Municipal de Cascais responsável pelo pelouro de Desporto e Promoção de Atividade Física, marcou presença na Gala das Campeãs e destacou o impacto das futebolistas na forma como influenciam as pessoas mais jovens."Vocês eliminaram duas letras à palavra ‘impossível’. Foram heroínas, inspiradoras para as meninas de hoje que serão as mulheres de amanhã. Em Cascais fazemos discriminação positiva no desporto feminino, acreditamos que merece esse incentivoTemos tantas mulheres quanto homens a praticar desporto e isso deve-se também ao esforço dos clubes. Bem-vindas e bem-vindos a Cascais", afirmou.