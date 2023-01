Vice-presidente do Benfica deixa repto a "FC Porto e todas as equipas": «Apareçam e invistam no futebol feminino»

O vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares, lançou o repto esta sexta-feira ao FC Porto e a outros "clubes grandes" para que surjam no futebol feminino português de forma a dar competitividade à modalidade em solo nacional."O futebol feminino tem de crescer. A entrada do Benfica contribuiu para um crescimento tremendo em termos de mediatização e número de atletas que praticam a modalidade. O crescimento foi exponencial nos últimos cinco anos com a entrada do Benfica. O Benfica é um fator de influência. É um fator de influência para encher um estádio no futebol feminino, acredito que um dia acontecerá. É um fator de influência para melhorar a modalidade, mas não podemos estar sozinhos. Precisamos que os clubes grandes apareçam e que invistam na modalidade para criarmos mais competitivas. [Falo do] FC Porto e de todas as equipas do campeonato nacional, da nossa Liga 1 e 2. Todos serão poucos para contribuir para um futebol mais competitivo. Isso é absolutamente determinante para contribuir para o trajeto do Benfica ou outra equipa que amanhã venha a estar nas provas europeias. A contribuição que o Benfica está a fazer na Europa tem duas dimensões: uma primeira que é o apoio financeiro que vem da UEFA, através da Federação Portuguesa de Futebol, para entregar a todos os clubes portugueses, contribuindo para o desenvolvimento; por outro lado, queremos uma FPF que possa apoiar mais o futebol feminino para criar uma modalidade mais mediática e mais exportada, com mais jogadoras", frisou o dirigente com responsabilidade no futebol encarnado em declarações à BTV.