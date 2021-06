Vitória Almeida reforça o Sp. Braga

A avançada brasileira Vitória Almeida, melhor marcadora da Liga BPI, é o mais recente reforço do Sp. Braga, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto. A jogadora, de 21 anos, marcou 23 golos pelo Famalicão na época passada e junta-se às internacionais portuguesas Patrícia Morais e Carolina Mendes.

"É um sentimento de orgulho representar um clube tão grande como o Sp. Braga. Os objetivos são os mesmos de sempre. Quero estar cada vez melhor, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Muitos querem, mas poucos têm este sentimento de servir o Sp. Braga", disse Vitória Almeida, citada pelos meios oficiais dos Guerreiros.

Com experiências no Japão e na China, Vitória Almeida garante que as arsenalistas vão "lutar por tudo" e lembra que, "ao serviço do Sp. Braga, a responsabilidade aumenta". "Podem esperar uma Vitória aguerrida, com muita determinação, comprometida e com muito profissionalismo. Queremos alcançar feitos inéditos."