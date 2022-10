West Brom muda cor dos calções da equipa feminina devido à menstruação

O West Brom Albion comunicou, no último sábado, que decidiu mudar a cor dos calções do equipamento principal da equipa feminina tendo como base o momento em que as jogadoras atravessam o período menstrual.

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o clube inglês informou que a decisão foi tomada após as jogadoras serem ouvidas. "A equipa feminina do West Brom Albion vai vestir calções azuis marinhos escuros no seu equipamento principal para a época 2022/23. A decisão desta mudança de cor, do branco para o azul marinho escuro, foi tomada depois de consultarmos o plantel da nossa equipa feminina. Vestir roupa branca durante a menstruação é um problema que tem sido sublinhado por todas as mulheres no desporto e nós certificamo-nos que seria tido em conta no momento de produzirmos os nossos equipamentos no futuro", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.

Hannah George, capitã de equipa da formação feminina do West Brom, sublinhou que a mudança será determinante para o desempenho de todas as jogadoras em campo. "É bom ver que o clube apoiou a mudança da cor dos nossos calções para azul marinho escuro. Representar o clube profissionalmente e sermos inteligentes no nosso equipamento é muito importante para nós. Isto irá ajudar-nos a focarmos mais no nosso desempenho em campo sem termos preocupações ou ansiedade", disse, em declarações aos meios do clube.

Já Jenny Sugarman, treinadora da equipa feminina, realçou o passo dado pelo clube como um "sinal da integração contínua das equipas femininas no clube e o reconhecimento de uma cultura progressiva e inclusiva". "O nosso trabalho enquanto staff técnico é ajudar as nossas jogadores, mesmo com o mais pequeno pormenor, para que consigam desempenhar a sua função da melhor forma possível. Estou orgulhosa pelo clube ter apoiado a decisão de mudar a cor dos calções das nossas jogadoras para azul marinho escuro. É mais um sinal da integração contínua das equipas femininas no clube e o reconhecimento de uma cultura progressiva e inclusiva", terminou.