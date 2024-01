Zé Nando: «Vamos continuar a lutar com dignidade, porque esta equipa tem esse ADN de nunca desistir»

O técnico do Valadares Gaia estava resignado após o desaire da sua equipa diante do Benfica , em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga feminina. Na análise à partida, Zé Nando lamenta que não tenham sido capazes de marcar mais um golo, o que teria permitido reabrir a eliminatória."Podíamos ter feito pelo menos mais um golo pela forma como na segunda parte criámos algumas oportunidades. Com mais um golo ou dois fazíamos 4-2 ou 4-3 e levávamos a eliminatória viva para Valadares, que era isso que queríamos. Não o conseguimos, mas vamos continuar a lutar com dignidade, porque esta equipa tem esse ADN de nunca desistir, nunca atirar a toalha ao chão.Temos um dos plantéis mais jovens desta Liga. Estas jogadoras estão a crescer, nunca vivenciaram jogos destes e é natural que cheguem aqui e se assustem um bocado. Penso que foi por aí essa inibição, primeiro estão a ver o que é que o jogo vai dar e só depois é que se soltam um pouco. Faz parte do crescimento destas jovens. Mesmo assim, conseguimos chegar aqui e criar oportunidades de golo e ter uma organização muito boa para este género de jogos.No domingo [na derrota por 3-0 para a I Liga], os dois primeiros golos foram da melhor jogadora da I Liga [Kika Nazareth]. Hoje, o segundo golo, que foi de uma excelente execução, também nos 'mata' um bocado. O que podemos fazer mais? O coletivo está bem, mas depois aparece a qualidade individual e 'mata' o jogo".