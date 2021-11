Abdulkerim Cakar tarda em afirmar-se

Não tem sido fácil a carreira de Abdulkerim Cakar no Ac. Viseu. O jogador, que tem dupla nacionalidade turca e alemã, foi uma das contratações de verão já perto do final do mercado de transferências, havendo muita expectativa naquilo que poderia trazer para os beirões. A verdade é que, ao fim de 12 jogos, o atleta só deu o seu contributo em duas partidas: fez 29 minutos na partida da 4ª jornada da Liga Sabseg, frente ao Chaves, e foi titular no jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Ferreira de Aves, sendo substituído aos 55 minutos.Com formação nas escolas do Kaiserslautern e Frankfurt, Abdulkerim Cakar, de 20 anos, mudou-se para o Hoffenheim em 2020, onde jogou na equipa B. Na presente temporada, foi emprestado ao Académico de Viseu até ao final da época, juntamente com o guarda-redes esloveno Domen Gril.