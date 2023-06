Ac. Viseu anuncia criação de equipa sub-23

O Ac. Viseu oficializou a criação de uma equipa sub-23 para a época 2023/24 e irá competir na Liga Revelação."O projeto do Académico de Viseu continua e temos o gosto de anunciar que a nossa candidatura à Liga Revelação foi aceite! Desta forma, vamos poder dar continuidade ao trabalho realizado com jovens promessas do Académico e formá-las para que tenham a oportunidade de alcançar o futebol profissional", refere o comunicado emitido pelo clube, esta quinta-feira.Este é mais um passo importante para os viriatos no crescimento do seu departamento de formação e segue-se ao apuramento da equipa sub-19 para a 1.ª divisão nacional desse escalão, confirmado no final de abril passado.