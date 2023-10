Ac Viseu anuncia rescisão de Rafael Bandeira após processo disciplinar

A SAD do Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o jogador Rafael Bandeira para a rescisão do contrato que ligava as duas partes e que findava no final da presente temporada.Depois de ter sido titular nos dois primeiros jogos oficiais desta época, o lateral-direito, de 22 anos, não mais surgiu nas opções do técnico Vítor Martins, apesar de nunca ter sido dado como lesionado. A explicação é agora conhecida, com a SAD viseense a revelar que o defesa se encontrava sob alçada disciplinar desde o final de agosto.O lateral cumpria a terceira temporada no Ac. Viseu, formação à qual chegou em janeiro de 2022. Em 2022/23, foi um dos principais destaques da excelente campanha dos viriatos, participando em 32 jogos, nos quais assinou dois golos e cinco assistências.