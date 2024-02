Ac. Viseu assegura internacional pelos sub-20 da Argentina

O Ac. Viseu oficializou esta quarta-feira o guarda-redes Federico Gomes Gerth, internacional pelos sub-20 da Argentina. O guardião, de 20 anos, chega do Tigre, emblema do seu país natal e assina até 2027, tal comoadiantou na versão de hoje em papel.Gomes Gerth, que fez praticamente toda a sua formação no Tigre, teve o estatuto de titular indiscutível na baliza dos albicelestes no Mundial de sub-20, do verão passado.Com 1,93m e 82kg, Federico Gomes Gerth será mais uma opção para a baliza dos viriatos, onde Domen Gril, Momo Mbaye e João Monteiro são as principais alternativas para o treinador Jorge Simão.