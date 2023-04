Ac. Viseu assinalou Dia Mundial da Atividade Física com visita a instituição de solidariedade social

Em nova iniciativa com o intuito de aproximar o clube às gentes da cidade, o Ac. Viseu juntou-se esta quarta-feira à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Viseu, para promover, no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física que se celebra amanhã, um momento de convívio entre alguns dos jogadores do plantel viriato e os utentes da instituição que alberga cidadãos com deficiência mental, multideficiência e jovens em risco.Além de terem distribuído autógrafos, Christophe Nduwarugira, Rodrigo Pereira, Messeguem e Yuri Araújo tiveram também oportunidade de praticar várias atividades com os utentes da APPACDM, sendo que o médio internacional pelo Burundi destacou a importância dos adeptos no trajeto do clube. "Fazem parte de nós e são uma peça-chave naquilo que tanto eles como a equipa querem atingir. Só com eles é que será possível. O apoio que nos dão marca-nos muito e ajuda-nos bastante a forma nos acompanham para onde formos. Damos a vida dentro de campo por eles", referiu Nduwarugira, aos meios do clube.Por sua vez, o avançado Rodrigo Pereira apelou à presença dos viseenses na receção ao Vilafranquense, rival direto na batalha pelos lugares de subida. "O próximo jogo é muito importante para nós e os nossos adeptos fazem muita diferença, principalmente em casa. Por isso, pedia que todos comparecessem na máxima força no sábado, porque vão ser fundamentais para conseguirmos a vitória", frisou.Pedro Baila Antunes, presidente da APPACDM, destacou a importância destas iniciativas para os utentes: "Para eles é um dia muito feliz, por estarem com estes campeões. Vamos fazendo de tudo para os adaptar à sociedade e são iniciativas como esta que motivam a sua felicidade, saúde física e inclusão. Os jogadores do Académico, por todo o carisma associado ao clube e a si mesmos, são um exemplo para os nossos clientes. E de repente, o facto de estarem aqui a interagir com os seus ídolos, só pode ser gratificante", referiu, antes de finalizar: "Cada vez mais se nota uma comunhão, que partiu muito do Académico, dos seus dirigentes, do seu treinador e também dos jogadores. Estão a agregar e a motivar a comunidade de Viseu, mas também da região."