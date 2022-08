Ac. Viseu confirma rescisões de Nuno Tomás e Romy Silva

O Ac. Viseu oficializou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o central Nuno Tomás e o avançado Romy Silva para a rescisão do contrato que ligava os dois jogadores ao clube."Ao Nuno e ao Romy, agradecemos o profissionalismo, determinação, garra e empenho com que sempre defenderam as nossas cores", escreveu o Ac. Viseu, em comunicado.Ligado ao clube desde 2019/20, Romy Silva nunca se afirmou no clube, tendo sido emprestado na época seguinte ao Lusitano Vildemoinhos. Na temporada passada, apenas participou em sete jogos pelo clube. Por sua vez, Nuno Tomás foi reforço para a época passada e somou 19 partidas pelos viriatos.