Ac. Viseu confirma saída de cinco jogadores em fim de contrato

Diogo Santos, Bruninho, Fábio Santos, Bruno Loureiro e Jorge Miguel estão de saída do Académico de Viseu, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte da SAD do clube da 2.ª Liga, elevando para oito as saídas do plantel.

Os cinco atletas terminaram o contrato em 30 de junho com o clube e não viram o vínculo renovado.

O defesa central Fábio Santos, de 33 anos, termina uma ligação de quatro épocas aos viseenses, enquanto o médio ofensivo Bruno Loureiro, de 31 anos, estava há seis temporadas no clube.

Diogo Santos, de 36 anos, vestiu a camisola do Académico de Viseu em 55 jogos oficiais nas últimas três épocas, e Jorge Miguel alinhou em 48 partidas em duas temporadas em Viseu, as mesmas que Bruninho cumpriu no clube beirão.

São mais cinco jogadores fora das opções do técnico Zé Gomes, depois de igualmente confirmadas as saídas do guarda-redes Ricardo Fernandes, que rumou ao Santa Clara, da I Liga, do lateral direito Joel Monteiro e do avançado australiano Anthony Carter, que foi já apresentado como reforço do Bangkok United, da Tailândia.

Fernando Ferreira e Tiago Mesquita, dois atletas que terminavam contrato em 30 de junho, têm integrado os trabalhos, mas, oficialmente, a SAD do Académico de Viseu ainda não confirmou a renovação com os dois jogadores.

Novidade nos primeiros dias foi a integração nos treinos de Guilherme Melo, Carlos Borges e Gabriel Pereiro, três atletas da equipa de juniores, que vão realizar a pré-época com o plantel principal, que continua a ser orientado por Zé Gomes.