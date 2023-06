Ac. Viseu confirma saída de nove jogadores

O Ac. Viseu confirmou, esta manhã, a saída de nove elementos que fizeram parte do plantel da última época e que não continuar no clube em 2023/24.Na baliza, Ricardo Janota, de 36 anos, sai após quatro temporadas e meia nos viriatos. Já na defesa são três os jogadores que se despedem do clube: os laterais Tiago Mesquita e Vítor Bruno, bem como o central Ícaro, que já foi apresentado no P. Ferreira.No meio-campo, registam-se as saídas de Capela, Paná e Jonathan Toro, sendo que o hondurenho foi uma das figuras da campanha da equipa em 2022/23. Por fim, no ataque, Roberto Massimo e Ricardo Ramírez regressam aos clubes de origem após concluírem os períodos de empréstimo.