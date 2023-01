Ac. Viseu contrata André Clóvis em definitivo ao Estoril

O Ac. Viseu exerceu a opção de compra estipulada no empréstimo de André Clóvis, segundo informações confirmadas por. A operação rende 1,25 milhões de euros aos cofres do Estoril, clube ao qual o avançado pertencia.Aos 25 anos, o brasileiro tem sido o maior destaque do Ac. Viseu e uma das figuras da presente edição da Liga Sabseg, prova em que leva 13 golos em 14 encontros disputados. No total da temporada, o avançado já faturou por 16 vezes em 20 partidas.O Ac. Viseu garante assim, em definitivo, os serviços daquele que se apresenta nesta fase como um dos principais ativos do plantel.