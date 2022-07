Ac. Viseu contrata extremo do Hoffenheim

Gauthier Ott, extremo de 20 anos, é reforço do Ac. Viseu para a temporada 2022/23. O francês chega da equipa B dos alemães do Hoffenheim e assina um contrato válido até ao final de junho de 2026 com os viriatos.Na época passada, o avançado, formado nos franceses do Nancy, registou quatro golos e cinco assistências nos 25 jogos em que participou pela equipa B do clube alemão.