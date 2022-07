Ac. Viseu contrata jogador formado no Atlético Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javier Currás, médio de 19 anos, é o mais recente reforço do Ac. Viseu, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube. O espanhol assinou um contrato válido até ao final de junho de 2023.Formado no Atlético Madrid, o médio-ofensivo, que também já passou pela formação dos rivais, Real Madrid, vem dos sub-19 dos colchoneros e vai estrear-se como sénior nos viriatos. Na UEFA Youth League, o jovem apontou dois golos em oito jogos.Javier Currás é a oitava adição ao plantel viseense para 2022/23, depois da chegada de Capela, Ícaro, André Almeida, Nduwarugira, Milioransa, João Monteiro e Clóvis.