Ac. Viseu convoca Assembleia Geral para apresentar nova acionista da SAD aos sócios

A direçãoc do Ac. Viseu emitiu um comunicado a dar conta da realização de uma Assembleia Geral no próximo dia 27 de setembro. A reunião tem como objetivo a apresentação da Horba, empresa alemã que entrou na SAD, aos sócios.





O novo investidor negociou com António Albino a compra de 51 por cento do capital social da Sociedade Anónima Desportiva dos viriatos, sendo que o dirigente mantém-se no Conselho de Administração e continuará como presidente da direção do clube. À margem disto, também está prevista para a Assembleia Geral a alteração dos estatutos do clube.A reunião, que está agendada para as 21h30, acontecerá na sala de impresa do Estádio do Fontelo.